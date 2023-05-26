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HERMES Carre90 カレ90 スカーフ
商品番号 Q58656547973
商品名

HERMES Carre90 カレ90 スカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

“Festival”(祭典)柄のカレです。使用感なく、非常に綺麗な状態です。シーズン:1993サイズ:90×90cm素材:シルク100%フランス製デザイナー:Henrid'OrignyCarre90HermessilkscarfCondition:EXCELLENTColor:Brun/BlancSize:90x90cmSeason:19-Materials:100%silkMadeinFranceDesignedbyHenrid'Origny箱、袋は送料分の追加1500円で同封を承ります。ご希望の方はコメントくだされば幸いです。ヴィトン、シャネル、グッチ好きな方にもおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/reproduce939455.html
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