HERMES Carre90 カレ90 スカーフ

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商品詳細
“Festival”(祭典)柄のカレです。使用感なく、非常に綺麗な状態です。シーズン:1993サイズ:90×90cm素材:シルク100%フランス製デザイナー:Henrid'OrignyCarre90HermessilkscarfCondition:EXCELLENTColor:Brun/BlancSize:90x90cmSeason:19-Materials:100%silkMadeinFranceDesignedbyHenrid'Origny箱、袋は送料分の追加1500円で同封を承ります。ご希望の方はコメントくだされば幸いです。ヴィトン、シャネル、グッチ好きな方にもおすすめです。
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