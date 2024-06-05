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本物珊瑚 帯留 さんご 彫りもの
商品番号 R69155272884
商品名

本物珊瑚 帯留 さんご 彫りもの
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イミテーションではない本物のさんごの帯留です￼。ハイビスカスのような花が彫られています。大きめで迫力があります。使用感もなくきれいです。
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