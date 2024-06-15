Acne Studios アクネ　ロング丈半袖カットソー

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商品詳細
昨年購入し、2度着用しました。同じようなものが増えてきたので出品します。中古品のご理解いただける方にお願いします。サイズ…S参考（平置き）着丈90肩幅52胸囲62柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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