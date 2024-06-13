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PING 2023年春夏モデル バイカラー半袖ポロシャツ レディース　袋付き
商品番号 E75347854765
商品名

PING 2023年春夏モデル バイカラー半袖ポロシャツ レディース　袋付き
ブランド名 ピン
特別価格 税込 2,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾ピンPING　（2023年春夏モデル）持続冷感バイカラー半袖ポロシャツレディース素材はポリエステル100%です。【メーカー公表推奨サイズ】(cm)M：バスト80-84、身長157-165【GDO計測実寸値】(cm)M：着丈61.2、身幅45.8、ゆき丈31.6いただいたのですが、使わないため出品します！新品未使用、袋付きで発送させていただきます。定価は11000円でした。#ゴルフ#ゴルフウェア#ポロシャツ
http://narcologia.ru/goods/calling678050.html
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