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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾ピンPING （2023年春夏モデル）持続冷感バイカラー半袖ポロシャツレディース素材はポリエステル100%です。【メーカー公表推奨サイズ】(cm)M：バスト80-84、身長157-165【GDO計測実寸値】(cm)M：着丈61.2、身幅45.8、ゆき丈31.6いただいたのですが、使わないため出品します！新品未使用、袋付きで発送させていただきます。定価は11000円でした。#ゴルフ#ゴルフウェア#ポロシャツ
http://narcologia.ru/goods/calling678050.html
http://narcologia.ru/goods/cotton299261.html
http://narcologia.ru/goods/peroration467715.html
PING 2023年春夏モデル バイカラー半袖ポロシャツ レディース 袋付き ...
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ピン アパレル 2023年春夏モデル レディース PING ロゴ バイアス カノコ 半袖シャツ 622-3160200【23】PING ゴルフウエア 春 夏-パワーゴルフ（PowerGolf）本店
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PING 2023年春夏モデル バイカラー半袖ポロシャツ レディース 袋付き ...
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