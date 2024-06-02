  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖
商品番号 G66033425471
商品名

アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

絞りの道行きコートから七分袖プルオーバーを作成しました。色は紫色の生地は薄手でスカーフの様な手触りです。身幅は大きめです。着ていて体の締付けがありません。裾は広がりをおさえるためにゴムが入っています。袖は肩にギャザーがあるパフスリーブです。着物はしつけ糸で閉じたまの未使用品でしたが長期間保管品のため小さなしみはほんの少しあります。目立ちませんがご了承頂ける方のみご購入をお願いいたします。ブラウスとしても、インナーの上からでも重ね着して着られます。身幅64センチくらい着丈56センチくらい素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#絞り#アンティーク#プルオーバー#パフスリーブ
http://narcologia.ru/goods/capitation498108.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion351178.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate344377.html 子供羽織 着物リメイク 七分袖 プルオーバー パフスリーブ | www ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖子供羽織 着物リメイク 七分袖 プルオーバー パフスリーブ | www ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク銘仙 濃い紫色 着物リメイク プルオーバー ブラウス ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖子供羽織 着物リメイク 七分袖 プルオーバー パフスリーブ | www ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖子供羽織 着物リメイク 七分袖 プルオーバー パフスリーブ | www ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖子供羽織 着物リメイク 七分袖 プルオーバー パフスリーブ | www ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖着物リメイク ロングブラウス＆チュニック （絹しぼり、羽織り）七分袖 ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖子供羽織 着物リメイク 七分袖 プルオーバー パフスリーブ | www ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖着物リメイク 絞りの羽織から作ったバックテールブラウス ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖アンティーク銘仙 濃い紫色 着物リメイク プルオーバー ブラウス ...
アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru