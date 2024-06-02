アンティーク　絞り　着物リメイク　プルオーバー　パフスリーブ　七分袖

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絞りの道行きコートから七分袖プルオーバーを作成しました。色は紫色の生地は薄手でスカーフの様な手触りです。身幅は大きめです。着ていて体の締付けがありません。裾は広がりをおさえるためにゴムが入っています。袖は肩にギャザーがあるパフスリーブです。着物はしつけ糸で閉じたまの未使用品でしたが長期間保管品のため小さなしみはほんの少しあります。目立ちませんがご了承頂ける方のみご購入をお願いいたします。ブラウスとしても、インナーの上からでも重ね着して着られます。身幅64センチくらい着丈56センチくらい素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#絞り#アンティーク#プルオーバー#パフスリーブ