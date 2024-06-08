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バーバリー　ロンドン　七分袖シャツ
商品番号 U82228388699
商品名

バーバリー　ロンドン　七分袖シャツ
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色...ホワイト袖丈...七分袖柄・デザイン...無地/ワンポイント丈　58cm年代ものですが、目立った汚れはありませんがシワがあります。気にならない方にご購入お願いします。
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