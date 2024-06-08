再値下げ　45アールピーエム　オレンジ　ギンガムチェックシャツ です♪

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45アールピーエム レディースシャツです♪細かいオレンジのギンガムチェック柄です被って着て、紐を結ぶタイプのシャツです。生地はパリッとしていて、春から秋まで着れると思います。サイズ：1数年前に1回の着用です中古品にご理解頂ける方のみご購入いただきたいと思います。即購入OKです♪わからない事は質問してください♪お色違いのブルーも出品予定です定価は20,000円くらいだったと思います柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、夏カラー···オレンジ