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ジャスト・カヴァリ＊半袖シャツブラウス
商品番号 T36815665870
商品名

ジャスト・カヴァリ＊半袖シャツブラウス
ブランド名 ジャストカヴァリ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊プロフィール欄をご一読下さい！ニュアンスカラーが素敵なジャスト＊カヴァリのシャツブラウスです✨着用した時のラインがとても美しい逸品です！フレンチスリーブで二の腕細見えします！張り感ある記事も高級感があります✨
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