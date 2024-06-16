Christian Dior 白半袖Tシャツ

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ChristianDiorの半袖Tシャツ、丈が長めです。胸元にDiorの刺繍のみの、シンプルなデザインです。随分前に、父が免税店で買って来てくれました。一度着用し、洗濯後自宅保管していました。目立ったシミも無く、綺麗な状態です。平置き採寸で着丈:71cmバスト:42cm肩幅:38cm袖丈:25.5cm裾スリット:4cm素人採寸なので、誤差はご了承ください。また、used品とご理解の上ご購入下さい。保管や発送時によるたたみジワは、ご容赦下さい。また、当方会社員のため、返信や発送にお時間を頂く事があるかと思います。ご理解の程、宜しくお願いします。