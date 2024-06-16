ヴィンテージ　ピュアシルクの素敵なブラウス　アイボリー　Fサイズ　新品未使用品

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カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬ヴィンテージの素敵なピュアシルクブラウスです。柔らかなアイボリーカラーです。刺繍無しの無地のシンプルなデザインで、どんなお洋服とも合わせ易いかと思います。ピュアシルク100%素材で通気性に優れ、独特の艶が有り、軽くて、サラサラとした滑らかな肌触りです。新品未使用品。おしゃれだった亡き祖母が、1980-90年代当時現地にて直接買い求めて来た品です。ご愛用頂ける方にお譲りしたいと思います。●カラー:アイボリー●サイズ：タグ表記を切ってしまい不明(ゆったりしていますので、LLの方でもよろしいかと思います。）袖丈19cm身幅56cm着丈60cm(*素人による採寸です。)●素材：絹100%●その他、注意事項:たたみジワあります。目立つ傷や汚れは有りませんが、写真をご確認の上、見落としも含め自宅保管品であるということをご理解頂いた上でご購入をお願い致します。他にもシルク製品幾つか出品中です。よろしければご覧下さいませ。#汕頭ブラウス #スワトウ #汕頭 #絹 #シャツ #ピュアシルク #シルク #刺繍 #花 #フラワー #植物 #レディース #フリーサイズ #アイボリー #生成り #白 #ホワイト #高品質 #チャイナシルク #高級シルク #シルクブラウス #無地 #おしゃれ着 #ヴィンテージ #ビンテージ #半袖