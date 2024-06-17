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【新品】ジューシークチュール ロング丈Tシャツ XLサイズ ハワイ購入品
商品番号 X57747242891
商品名

【新品】ジューシークチュール ロング丈Tシャツ XLサイズ ハワイ購入品
ブランド名 ジューシークチュール
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読でお願い申し上げます。落札の際には必ずコメントをお願い申し上げます。ジューシークチュールの半袖ロング丈Tシャツです。4月にハワイで見つけて購入いたしました。【サイズ】アメリカサイズXLバスト　104cm着丈　82cm【カラー】ブラックにカラフルロゴロゴは立体的になっています何卒宜しくお願い申し上げます。大きいサイズレディースロング丈Tシャツジューシークチュールカラー...ブラック
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