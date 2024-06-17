【新品】ジューシークチュール ロング丈Tシャツ XLサイズ ハワイ購入品

プロフ必読でお願い申し上げます。落札の際には必ずコメントをお願い申し上げます。ジューシークチュールの半袖ロング丈Tシャツです。4月にハワイで見つけて購入いたしました。【サイズ】アメリカサイズXLバスト 104cm着丈 82cm【カラー】ブラックにカラフルロゴロゴは立体的になっています何卒宜しくお願い申し上げます。大きいサイズレディースロング丈Tシャツジューシークチュールカラー...ブラック



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