【値下げ】N. Vネックブラウス

8/21本日値下げしました！購入し未使用で、クローゼットに保管してました。使用機会かないので出品します。胸元は深いVネックですが、ボタンがついてるため見えの心配はないと思われます。(写真５枚目)カラー薄い淡いピンク素材ポリエステル100%新品未使用品(タグ付き)購入価格¥7260カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏※プロフ必読※値下げ不可



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