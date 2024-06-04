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【値下げ】N. Vネックブラウス
商品番号 N63529015523
商品名

【値下げ】N. Vネックブラウス
ブランド名 エヌナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8/21本日値下げしました！購入し未使用で、クローゼットに保管してました。使用機会かないので出品します。胸元は深いVネックですが、ボタンがついてるため見えの心配はないと思われます。(写真５枚目)カラー薄い淡いピンク素材ポリエステル100%新品未使用品(タグ付き)購入価格¥7260カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏※プロフ必読※値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/stair649500.html
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