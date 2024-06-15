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ジバンシー　バングル　マーブル柄　タグ付き エレガント ハイクラス ビンテージ
商品番号 P19893563106
商品名

ジバンシー　バングル　マーブル柄　タグ付き エレガント ハイクラス ビンテージ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 13,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジバンシーのGマークが素敵なバングル存在感ありますグレーのマーブル柄とシルバーがクールハイセンスな一品未使用タグ付き９０年代デッドストックです
http://narcologia.ru/goods/ramshackle897266.html
http://narcologia.ru/goods/marshal454280.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming446992.html

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