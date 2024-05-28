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最終価格【極美品】VIOLAd'ORO ノットハンドル ラタンバッグ
商品番号 F22995130251
商品名

最終価格【極美品】VIOLAd'ORO ノットハンドル ラタンバッグ
ブランド名 ヴィオラドーロ
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィオラドーロのラタンバケツバッグです。定価16500円のお品。一度のみの使用で大切に保管してありました。綺麗な状態のお品ですが天然素材の為、8枚目の上段の写真のように購入時から点々があります。少しでも気になる方は購入をお控えください。※こちらの商品は素材の特性上、ラタン特有の色ムラや小傷がございます。このような状態は不良ではなく、商品の特性として予めご理解の上、ご購入をご検討頂きます様お願い致します。《商品説明》ノットデザインのレザーハンドルが上品な大人カジュアルにピッタリのかごバッグ。装飾のないシンプルなデザインが艶のあるラタンを引き立てます。シンプルなカゴバッグにさりげなく遊び心をプラスしてくれ、着こなしにオシャレ感を漂わせます。結び目を調節することで、持ち手の長さを変えることもできます。《サイズ》高さ：19cm、幅：17cm、マチ：14cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。《素材》スプリットラタン、牛革内側：オープンポケット×1bagカバンかばん鞄かごバックカゴバッグバスケットトートバッグハンドバッグ自立マチありバケツ手持ち肘掛けRIVEDROITEリヴドロワURBANRESEARCHROSSOアーバンリサーチロッソ
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