バンダイ HG 1/144 ベアッガイⅢ／ベアッガイP

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商品詳細
種類···ロボット仕様···プラスチック組立キットスケール···1/144閲覧ありがとうございます。HGBF1/144ベアッガイⅢHGBF1/144ベアッガイP以上2点のセットになります。○新品で購入後暗所にて保管していました。自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。○バラ売りはしません。○組み立ててはないですが、積みプラをしてる関係上、若干の箱の変形が見られます。掲載写真にてご確認ください#ガンダム#ガンプラ#HG#1/144#プレミアムバンダイ#バンダイ#ビルドファイターズ#ビルドダイバーズ
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