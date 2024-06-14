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バンダイ HG 1/144 ベアッガイⅢ／ベアッガイP
商品番号 N59381565960
商品名

バンダイ HG 1/144 ベアッガイⅢ／ベアッガイP
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ロボット仕様···プラスチック組立キットスケール···1/144閲覧ありがとうございます。HGBF1/144ベアッガイⅢHGBF1/144ベアッガイP以上2点のセットになります。○新品で購入後暗所にて保管していました。自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。○バラ売りはしません。○組み立ててはないですが、積みプラをしてる関係上、若干の箱の変形が見られます。掲載写真にてご確認ください#ガンダム#ガンプラ#HG#1/144#プレミアムバンダイ#バンダイ#ビルドファイターズ#ビルドダイバーズ
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