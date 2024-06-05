美品 フォクシー パフスリーブポロシャツ トップス 緑 サイズXS*HC824

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美品FOXEYフォクシーパフスリーブポロシャツトップスレディース緑グリーンサイズXS*HC824□サイズ：XS□実寸（前面計測/身幅脇下計測）着丈：48袖丈：12肩幅：32身幅：34※実寸は多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。□状態：美品傷、汚れのない綺麗な状態です。□素材表記綿：95%ポリウレタン：5%別布綿：50%ポリエステル：50%出品中の商品⇨#hikari_store▷info春夏秋冬季節問わずリネンウール半袖長袖カットソーシャツブラウスニットカーディガンコートジャケットも出品していますのでぜひ他のお品物もご覧ください。着画などのアクセサリー、ブーツやパンプス、パンツなどの詳細はお答えできかねますのでご注意ください。新品未使用と記載された物もセカンドハンドになりますのでご理解がある方のみご購入ください。まとめ売りでの購入がお買い得になりますので是非ご活用ください。▷コメントについて出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。▷お値引きについてセット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。▷春夏、秋冬物等のシーズン表記がある物に関しては生地の薄さなどから、主観に基づいて表記しておりますのでご了承ください。