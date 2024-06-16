courreges グレージュ ハイネックリブT Tシャツ トップス ボーダー

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商品詳細
courregesハイネックのリブTです。カメラの関係でクリーム色のようにみえますが、実物は白と水色になります。中央にシルバーのロゴマーク刺繍がデザインされていてとても可愛いです‼︎サイズは160と記載されていますが、Mサイズぐらいだと思います。これからの季節にとてもおすすめです‼︎カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···ハイネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/reboot90636.html
http://narcologia.ru/goods/revamp830622.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate587248.html
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