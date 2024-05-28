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GANNI ガニー　レース　ブラウス
商品番号 K56340899478
商品名

GANNI ガニー　レース　ブラウス
ブランド名 メゾンスペシャル
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

胸部分のレースが細かいディテールになっています。カラー:ブラック定価:2、3万円サイズ肩幅39、脇下身幅51、着丈53、袖丈32cm横に伸縮する生地です。※Sと記載がありますが、体感はMぐらいかと思います素材:ポリエステル100%レース部分⇒ナイロン100%【GANNI(ガニー)】2000年に設立したデンマーク発のファッションブランド。「自立した女性のための、セクシーかつ遊び心のある洋服」をコンセプトに、トレンドに左右されない個々の個性に適合させたデザインは着る人自身がよさを感じられるように作られています。ベーシックながらも「無難に終わらせない」GANNIらしい世界観を感じるアイテムを展開。
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