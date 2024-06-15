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ココディールCOCO DEAL フリルブラウス　ネイビー
商品番号 T48965063201
商品名

ココディールCOCO DEAL フリルブラウス　ネイビー
ブランド名 ココディール
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ココディールCOCODEALフリルブラウス　ネイビー▼2.3回程使用しましたが綺麗な状態です。サイズ表記2(M)定価：8800円カラー:ネイビー＊目立った傷や汚れ等はございませんが、中古品、自宅保管になりますので、神経質な方は御遠慮ください。コットン素材のワンショルとしても着られるケープブラウスです。デコルテあきのデザインで肩を落としてワンショルブラウスとして着用する事もでき、華奢見せ効果もあります。肩周りは、タックとギャザーでボリュームを入れました。ノースリーブで動きやすいのに、ボリュームあるケープが二の腕カバーもしてくれるのが嬉しいポイントです。共地リボンはウエストに巻いたり、ラリエットとしてもご使用いただけます。オフはブラック、オレンジは生地同色、ネイビーはエクリュカラーの配色ステッチがポイントです。裏地：なし生地の厚さ：やや薄手透け感：ややあり(オフのみ)伸縮性：なし
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