カルバンクライン　Tシャツ　Lサイズ

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【新品、未使用】CalvinKleinのレディースTシャツです。6月にハワイで購入しました。サイズ：Lカラー：ブラック素材：コットン95%、スパンデックス5%肩幅：約40cm身幅：約50cm着丈：約65cm（素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。）★即購入歓迎！#カルバン・クライン#CalvinKlein#ck