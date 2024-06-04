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カルバンクライン　Tシャツ　Lサイズ
商品番号 B92538268468
商品名

カルバンクライン　Tシャツ　Lサイズ
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品、未使用】CalvinKleinのレディースTシャツです。6月にハワイで購入しました。サイズ：Lカラー：ブラック素材：コットン95%、スパンデックス5%肩幅：約40cm身幅：約50cm着丈：約65cm（素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。）★即購入歓迎！#カルバン・クライン#CalvinKlein#ck
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