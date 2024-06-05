SHIPS シップス　半袖ドットブラウス

カラー…水色柄…ドット素材…ポリエステル素人採寸約㎝着丈約62身幅約50素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。素材上、シワになりづらくお手入れは簡単です。身内が2回着ました、美品の範囲内かと思います、あくまでも主観にはなります。素人検品の為、見落としがございましたらお許しください。中古品にご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。自宅保管品になります、おりジワはご了承ください、完璧なお品物をお探しの方はご遠慮ください。購入後のクレームや返品や返金などは一切受け付けてません！お写真でご確認頂けましたら幸いです。不明な点はコメントください。簡易包装にて発送させて頂いております、気になさる方はご購入はお控えください。・柔らかい生地の為、お手元に届いた際は偏ってる可能性がございます、ご理解の程よろしくお願いいたします。発送までの日数は余裕をもって設定しております、早目に発送出来る様に心がけております。申し訳ございません、週末＆祭日の発送はお休みさせて頂いております。コメント無しでご購入頂いて大丈夫です¥即決購入大歓迎です¥



シップス ドット 半袖 ブラウス ONE SIZE ベージュ SHIPS シャツ レディース 【中古】 【230818】 メール便可



SHIPS any カフシャーリングドットブラウス 今季 20SS



新品★SHIPS Khaju 2WAYドットブラウス 今季 19SS | フリマアプリ ラクマ



シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...



シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...



シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...



シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...



SHIPS - SHIPS(シップス) ドットフリルピンタックレースブラウス ...



シップス ドット 半袖 ブラウス ONE SIZE ベージュ SHIPS シャツ レディース 【中古】 【230818】 メール便可



SHIPS ブラウス ドット トップス | フリマアプリ ラクマ



手洗い可能〉ドットフリルブラウス５分袖◇ | シップス(SHIPS ...



SHIPS（シップス）の「ドットフリルネックショートスリーブブラウス ...



ships any ドット ブラウス



SHIPS for women - シップスエニィのドット半袖ブラウスMの通販 by ...



シフォンドットギャザーブラウス: シャツ/ブラウス SHIPS 公式サイト ...