- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- SHIPS シップス 半袖ドットブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー…水色柄…ドット素材…ポリエステル素人採寸約㎝着丈約62身幅約50素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。素材上、シワになりづらくお手入れは簡単です。身内が2回着ました、美品の範囲内かと思います、あくまでも主観にはなります。素人検品の為、見落としがございましたらお許しください。中古品にご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。自宅保管品になります、おりジワはご了承ください、完璧なお品物をお探しの方はご遠慮ください。購入後のクレームや返品や返金などは一切受け付けてません！お写真でご確認頂けましたら幸いです。不明な点はコメントください。簡易包装にて発送させて頂いております、気になさる方はご購入はお控えください。・柔らかい生地の為、お手元に届いた際は偏ってる可能性がございます、ご理解の程よろしくお願いいたします。発送までの日数は余裕をもって設定しております、早目に発送出来る様に心がけております。申し訳ございません、週末＆祭日の発送はお休みさせて頂いております。コメント無しでご購入頂いて大丈夫です¥即決購入大歓迎です¥
http://narcologia.ru/goods/competitive376981.html
http://narcologia.ru/goods/assessor33203.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial383016.html
http://narcologia.ru/goods/competitive376981.html
http://narcologia.ru/goods/assessor33203.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial383016.html
シップス ドット 半袖 ブラウス ONE SIZE ベージュ SHIPS シャツ レディース 【中古】 【230818】 メール便可
SHIPS any カフシャーリングドットブラウス 今季 20SS
新品★SHIPS Khaju 2WAYドットブラウス 今季 19SS | フリマアプリ ラクマ
シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...
シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...
シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...
シップスフォーウィメン ドット シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の ...
SHIPS - SHIPS(シップス) ドットフリルピンタックレースブラウス ...
手洗い可能〉ドットフリルブラウス５分袖◇ | シップス(SHIPS ...
SHIPS（シップス）の「ドットフリルネックショートスリーブブラウス ...
ships any ドット ブラウス
SHIPS for women - シップスエニィのドット半袖ブラウスMの通販 by ...
シフォンドットギャザーブラウス: シャツ/ブラウス SHIPS 公式サイト ...