ポールスミス　トップス　シャツ　半袖　レディース　カラーボタン　L　カジュアル

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商品詳細
お値下げ可能です\u003c(__*)\u003e ak025（ko)1000円以上の物に限ります(•̤ᴗ•̤)1000円以下の商品、まとめればまとめるほどお得になっております✨✨その他商品も出品しております❤️❤️#riikoのレディース#riikoのメンズ【ブランド名/PaulSmith】【カラー/ホワイト】(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)【サイズ/L】平置き採寸は、写真の採寸表をご覧下さい！【商品説明】中古にしては美品です⭐️☺️まだまだ素敵に着て頂けます(*^^*)❤️❤️汚れや傷などがある場合は、写真の採寸表に記載してありますので、ご覧下さい‼️⭐発送方法はなるべくコンパクトにさせて頂きます！ご希望がこざいましたら、コメント下さいませ(^-^)⭐中古品の為、中古品、ヴィンテージにご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します(*´˘`*)♡⭐不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい(*--)(*__)ペコリ私のお店では、vintage、古着、春服、冬服やアウター、ワンピース、パーカー、セットアップ、スーツなど他にも出品しておりますのでぜひマイページもご覧ください❤️❤️ご覧頂き、ありがとうございます⸜(*ˊᗜˋ*)⸝
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