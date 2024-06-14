80s プリント白Tシャツ

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80年代 アメリカ製のTシャツです。ユニセックスSサイズくらいの感覚です。バックプリントもあって可愛いです。所々に毛玉、着用感はありますが、目立った汚れはありません。プリントもきれいです。ヴィンテージならではの、柔らかい生地感で着心地がとても良いです。コットン50%ポリエステル50%MADEINUSAシングルステッチ