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- 80s プリント白Tシャツ
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商品詳細
80年代 アメリカ製のTシャツです。ユニセックスSサイズくらいの感覚です。バックプリントもあって可愛いです。所々に毛玉、着用感はありますが、目立った汚れはありません。プリントもきれいです。ヴィンテージならではの、柔らかい生地感で着心地がとても良いです。コットン50%ポリエステル50%MADEINUSAシングルステッチ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit122686.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford491073.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture692941.html
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