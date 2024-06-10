★最終値下げ★極美品★送料無料COACHコーチ 本皮トートビジネスバッグ 黒

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くCOACHコーチビジネストートバックレザーセントラルサチェルスタッズレザービジネストートビジネスバッグショルダーバッグハンドバッグA4収納可チャーム付きレザー本革【商品説明】全面を柔らかな上質レザーで仕上げた丈夫で上品なビジネストートバッグ(エナメルスタッド付)です。チャーム(COACH)付定番デザインの男女問わずお仕事用やカジュアルにもピッタリのビジネストートバッグです！A4サイズのパソコン、ファイルはちょうど入るサイズです。■商品番号：F57513■カラー：ブラック■素材レザー■サイズ：横約42cm(最長部)×縦約25cm×マチ約13cm※素人採寸のため多少のサイズ誤差はご了承ください。■仕様：開閉方法：ファスナー 内側：ファスナーポケット×1 オープンポケット×2 外側：メインポケット、エナメルスタッズ付 ■付属品なし※本体以外は撮影用品になりますので、付属致しません。 ■状態：外AAランク、中AAランクS-新品～新品同様の商品AA-中古品として良いAランク－中古品としてまあまあ良いBランク－中古品として普通Cランク－中古品として悪い・十分な確認をしていますが、中古品なので保管期間の間に若干の擦れなどがあり細かい傷などご了承いただきご入札ください。・ランクは独自で定めております。個人的な検寸なのでご理解ください。なかなか市場にてお目にかかることのないお品物です。特に目立つ傷やスレなどなく、まだまだお使いいただけます。写真10枚目の内側のグリードパッチのところにスレによる剥げあり。そのほかは全体的に使用感があまりない極美品かと思います。ファスナーの開閉は問題ありません。小さく圧縮しての発送となります。畳みじわなど気になる方はご購入お控えください。自宅保管、中古品にご理解のある方、よろしくお願いいたします‼︎メルカリ便にて配送予定即購入OKです。#ビジネスバック#コーチ#ビジネストートバッグ#トートバッグ#本革柄/種類...レザー・スウェード系