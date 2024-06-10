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【新品未使用タグ付】MKミッシェルクラン　ハンドバッグ　ダークピンク
商品番号 G57437390522
商品名

【新品未使用タグ付】MKミッシェルクラン　ハンドバッグ　ダークピンク
ブランド名 エムケーミッシェルクラン
特別価格 税込 2,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お取引にあたりましてプロフをご一読ください。MKミッシェルクランのハンドバッグ新品未使用品です。購入後使う機会がなく自宅保管しておりました。素材：合成皮革色：ダークピンク元値：15,000円明るすぎないピンクで色々な場面でお使いいただけます。ストラップも付属しており肩がけと2wayで使えます。通常1-2日で発送していますが、出張等で不在の場合お時間をいただくことがございますので、予めご了承ください。梱包は商品保護に配慮いたしますが、再利用品等を使い、極力小さく簡易に梱包させていただきますのでご了承ください。他所でも出品しておりますので、万一品切れの場合はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox205939.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric964445.html
http://narcologia.ru/goods/composite955954.html
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