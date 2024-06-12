ダイヤ　リング　K18 アラベスク風　0.05 6号　波

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商品詳細
美しい無色透明なダイヤモンドがキラリとひと粒シンプルに、華やかに際立つアラベスクの模様のようにも、波のようにも見えるしっかりK18を使った指通りの良い凝ったお作りのピンキーリング✦.*選ばれた指にしかはまらない、運命の指輪です♡ダイヤ 0.05ct （刻印あり）重さ1.5gリングサイズ 約6号 K18（刻印あり）美品ではございますが、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。サイズのお直しは不可。
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