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ダイヤ　リング　K18 アラベスク風　0.05 6号　波
商品番号 S86801236774
商品名

ダイヤ　リング　K18 アラベスク風　0.05 6号　波
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 14,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美しい無色透明なダイヤモンドがキラリとひと粒シンプルに、華やかに際立つアラベスクの模様のようにも、波のようにも見えるしっかりK18を使った指通りの良い凝ったお作りのピンキーリング✦.*選ばれた指にしかはまらない、運命の指輪です♡ダイヤ　0.05ct　（刻印あり）重さ1.5gリングサイズ　約6号　K18（刻印あり）美品ではございますが、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。サイズのお直しは不可。
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