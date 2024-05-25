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AMACA レースブラウス
商品番号 O88022991971
商品名

AMACA レースブラウス
ブランド名 アマカ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

…………………………▷サイズ　※平置き実寸・素人計測による目安です。肩幅　　：36身幅　　：41袖幅　　：20袖丈　　：20着丈　　：53▷長く自宅保管しておりました。　発送の際には改めて清潔にしてお包みします。▷サイズ表記は40=Lサイズ、です。▷購入時￥20,000前後と記憶しております。▷コンパクトに畳んでの発送となります。　畳みジワのつく可能性をご了承ください。その他ご質問などありましたらお気軽にお声かけくださいませ◎…………………………カラー···ホワイト柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋素材···コットン
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