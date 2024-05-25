AMACA レースブラウス

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…………………………▷サイズ ※平置き実寸・素人計測による目安です。肩幅 ：36身幅 ：41袖幅 ：20袖丈 ：20着丈 ：53▷長く自宅保管しておりました。 発送の際には改めて清潔にしてお包みします。▷サイズ表記は40=Lサイズ、です。▷購入時￥20,000前後と記憶しております。▷コンパクトに畳んでの発送となります。 畳みジワのつく可能性をご了承ください。その他ご質問などありましたらお気軽にお声かけくださいませ◎…………………………カラー···ホワイト柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋素材···コットン