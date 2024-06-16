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未使用 TORY BURCH トリーバーチ フリルポロシャツ
商品番号 Y64103891424
商品名

未使用 TORY BURCH トリーバーチ フリルポロシャツ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは未使用のTORYBURCH(トリーバーチ)フリルポロシャツです。素材はコットン49%/レーヨン49%/ポリウレタン2%で手触りは柔らかく伸縮性があります。サイズは平置き採寸で肩幅約34cm胸幅約41cm着丈約60cm袖約18cmです。色違いの水色をゴルフ時に着用してますが動きやすく、ホームクリーニング可能なので愛用してます。定価2.5万程です。駐在するため自宅の所有物90%減を目指し断捨離します。また、実家自室も弟家族の同居により潰されましたのでそちらの物も未使用品、美品を出品します。細かくチェックは致しますが素人出品の為、見落とし等あった場合もご理解いただけます方のみご購入お願い致します。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/Lincoln792402.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming36992.html
http://narcologia.ru/goods/reflector878064.html

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