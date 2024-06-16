Darich デコルテオープンデザインブラウス

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ほんのり色っぽ♡なデザインブラウス！日常遣いにぴったりな着回し力の高いブラウスに、ポイントで肌みせデザインを加えたアイテム♡胸元にゴムをあしらうことで得られるフィットする着心地は、どのようなバストの方でもストレスフリーにお召しいただけるのが特徴です♪また柔らかなシャツ素材で仕立てているので、コーディネートを華やかで上品な印象へ導いてくれるのもポイントです。胸元から覗くプチフリルで女の子らしさ溢れる一枚になっております♪1度着用。ホームクリーニング済