キヨ猫ぬいぐるみ\u0026ペンケース

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商品詳細
LEVEL2で販売されていたキヨ猫のぬいぐるみとペンケースになります。どちらも開封済みではありますが、使用しておらず暗所で保管していました。ペンケースの顔のプリントが、初期から一部荒い部分がありますのでご了承ください。
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