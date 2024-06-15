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キヨ猫ぬいぐるみ\u0026ペンケース
商品番号 S58617150004
商品名

キヨ猫ぬいぐるみ\u0026ペンケース
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,804 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEVEL2で販売されていたキヨ猫のぬいぐるみとペンケースになります。どちらも開封済みではありますが、使用しておらず暗所で保管していました。ペンケースの顔のプリントが、初期から一部荒い部分がありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/injure854567.html
http://narcologia.ru/goods/moisture370769.html
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