【美品】ゲンテン　ショルダーバッグ

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商品詳細
縦約24cm×横約30cm×底マチ約8cmショルダー約122cm斜めがけできます。1枚目の画像が一番実物に近い色味です。通常使用による目立たない微小なスレキズ等以外に特筆すべきダメージなし、保管臭なし、内側もきれいです。風通しのよいクローゼットにて保管しておりました。定期的なレザーのお手入れ済み。写真を見ての通り、使用感少なくとても良い状態です。お値下げ不可。素材...牛革(本革)
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