✨大人気✨PRADA プラダ 長財布 サフィアーノ リボン 黒 ギャラ 箱付 ...

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ご覧いただきありがとうございます！お値下げもできる限り対応しております♪お気軽にコメントいただけると嬉しいです^_^プラダのお財布で大人気のサフィアーノリボンの長財布になります♫大きなリボンが特徴！不動の人気、NEROというブラックが大人かわいくて、バッグから出すたびに、気分が上がりますよ✨箱付きなので、プレゼントにもどうぞ♡◆ブランド◆PRADAプラダ◆商品名◆サフィアーノ長財布リボン◆仕様◆札入れ×2小銭入れ×1カード収納スペース×10ポケット×4ファスナー付きポケット×1◆カラー◆NEROブラック黒◆素材◆サフィアーノレザーレザー本革◆サイズ平置き◆縦幅9cm横幅19cmマチ3cm（リボン除く）◆付属品◆箱、ギャランティカード付！◆状態◆目立った傷や汚れはございません。ホックも良好！パチンとしっかり閉まります♪ファスナーも良好♪小銭入れ内部は擦れてる箇所もございますが、破れたりはなく、使用に問題ございません☆出品前にメンテナンス、クリーニング及び消毒済♪すぐに気持ちよくお使いいただけます(^^)◆購入先◆大手リサイクルショップで購入★◆梱包・配送◆匿名配送にて1〜2日程度で発送いたします。◆注意事項◆中古品にご理解ある方のご購入をお待ちしております☆万が一偽物であった場合には真摯に対応させて頂きます。#PRADA#プラダ#サフィアーノ#サフィアーノレザー#長財布#財布#二つ折り#リボン#NERO#黒#ブラック#レザー#ブランド財布#記念日#プレゼント