MARNI マルニ　トロピカリア　ラフィア　マイクロミニ　カゴバッグ

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新品未使用。在庫はあります、即購入可能です。MARNIマルニカゴバッグショルダーバッグクロスボディバッグハンドバッグやショルダーバッグとしてもご使用頂けます。素材：コットン/ナイロン/レザー開閉：レザーベルト内側：オープンポケットx1サイズ約W22xH18xD10cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。並行輸入品タグ、保存袋付き。並行輸入品を取り扱うショップにて購入しています。海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、縫製が若干甘い場合もあります。神経質な方や完璧な正規品をお求めの方はご遠慮ください。手編み製品となりますので、発送途中で歪みが生じる場合があります。一定の時間を置いて元の形状に戻りますのでご了承く