

二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック



二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック 二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう かご バック

天然山葡萄の蔓のバッグかごです。山に自生する山葡萄のつるを使用し熟練した職人さんが手作りで編み上げています。天然素材の丈夫で美しい一生ものです。一度山葡萄のかごを使って見ませんか。使えば使うほど独特の味と素晴らしい風合いが増す逸品です。時とともに深みを増す「育てる」バッグです。持ちやすいサイズです。普段使いはもちろん、おでかけに通年使える素敵なバックです【サイズ】(約)最大幅32cmx高さ24cmx奥行12cmほど【重さ】(約)465g【編み方】本体：二重編み/縁：八の字編み【素材】やまぶどう※出来るだけ実物のお色に近づける様に撮影しておりますが、室内照明での撮影の為、商品画像と実物のお色は多少違う場合が御座いますのでご了承下さいませ。お使いのモニター設定(明るさ・コントラスト等)によっても色の見え方が異なります。