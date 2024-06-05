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ヴィンテージ ビジュー ノースリーブ ピンク
商品番号 H85689648033
商品名

ヴィンテージ ビジュー ノースリーブ ピンク
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,819 円
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商品詳細

スタッズとビジューがついたvintageのノースリーブピンク色でかわいいです。スウェットの中からチラ見せしたりしてもかわいいです。お気に入りですが断捨離中のため出品します。購入し未着用です。vintageitimimilliジャンティークフミカウチダjantiqueskiarishookedolgoukunutTOROthemondaysdeptthemixdropサンタモニカ中目黒アッシュロキエflamingovintage古着usa80's90's塩野かれんパロマウール
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