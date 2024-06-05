ヴィンテージ ビジュー ノースリーブ ピンク

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スタッズとビジューがついたvintageのノースリーブピンク色でかわいいです。スウェットの中からチラ見せしたりしてもかわいいです。お気に入りですが断捨離中のため出品します。購入し未着用です。vintageitimimilliジャンティークフミカウチダjantiqueskiarishookedolgoukunutTOROthemondaysdeptthemixdropサンタモニカ中目黒アッシュロキエflamingovintage古着usa80's90's塩野かれんパロマウール