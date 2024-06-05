Marithe マリテ クラシックベイビークロップドTシャツ ブルー

BLACKPINKジス着用商品ブルーのステッチがアクセントでとても可愛いです！現地の現代ソウル店で5月に購入し、1、2回着用しましたが美品です！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖



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