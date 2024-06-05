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Marithe マリテ クラシックベイビークロップドTシャツ ブルー
商品番号 N36993214146
商品名

Marithe マリテ クラシックベイビークロップドTシャツ ブルー
ブランド名 マリテフランソワジルボー
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINKジス着用商品ブルーのステッチがアクセントでとても可愛いです！現地の現代ソウル店で5月に購入し、1、2回着用しましたが美品です！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖
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