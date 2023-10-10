美品　セオリー　半袖　ブラウス　ブラック

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商品詳細
他にも洋服、靴、雑貨まで幅広く出品してます是非チェックしてみて下さい♪(^^)♪商品一覧はこちら▷#他の商品を見る洋服はこちら▷#まとめファッション一覧⭐︎——商品詳細——⭐︎◾️実寸(cm)肩幅33身幅38着丈57※平置き採寸◾️色 ブラック◾️状態 シミ汚れなし 色落ちなし 美品です(^^)⚠︎ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします。
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