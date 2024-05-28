美品　 ルーニーテューンズ　Looney Tunes　ロングTシャツ　薄手　黒

島屋 totheangel ウール100% カットソーです。裏表にラインストーンをちりばめたゴシックテイストな絵柄がプリントされています。デニムなどに合わせると素敵かと思います。使用感の無いとても綺麗なお品です。表記サイズ：S肩幅：約39cm袖丈：約14cm身幅：約37cm着丈：約63cm素材：レーヨン100%透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：薄手本商品は他のオークション、フリマサイトにも出品しています。商品をご用意出来ない場合がありますので予めご了承ください。



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