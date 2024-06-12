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- 【新品タグ付】フェリーシェル♡2段シフォン＆フリル メタルバー 半袖 ブラウス
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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます！プロフィールをご一読お願いします。ブランド♡フェリーシェルサイズ♡Mお色♡エクリュ定価♡8,450円襟のメタルバーとお袖のフリルがとてもお上品です。女性らしい柔らかいお色です。公式サイトにて購入し、とても素敵なお洋服なのですが、着用の機会がなくなりましたので出品いたします。新品タグ付きです。liala×pg、JointSpace等お好きな方も♪※目立つ汚れはありませんが、自宅保管・素人検品のため、神経質な方はご遠慮ください。
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