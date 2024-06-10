美品ELFRANKエルフランク　ボリュームフリルスリーブブラウス　ギンガム

エルフランク ボリュームフリルスリーブブラウスギンガムチェックです。試着程度の美品です◡̈とっても可愛いです！色···ブラック袖丈···七分袖柄・デザイン···チェックテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル



ほぼ未使用！ エルフランク ELFRANK ボリュームフリルスリーブブラウス ...



ボリュームフリルスリーブブラウス



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