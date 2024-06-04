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セルピコ used フラワー コットン 花柄 チャイナ シャツ リボン
商品番号 R95208748897
商品名

セルピコ used フラワー コットン 花柄 チャイナ シャツ リボン
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福岡県のvintage\u0026usedショップセルピコで購入したusedチャイナシャツです。チャイナボタン風にリボンが付いているところがポイントです。綿素材で光沢はなく、チャイナボタンを使用していないデザインのためデイリーでも着用しやすいです！首元に1ヶ所スナップボタンがついているのではだける心配もありませんでした！チャイナシャツを初めて着用する方にも試しやすいデザインに思います(^^)パンツ、スカートどちらにも合うチャイナシャツです！カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏素材...綿メリージェニーアンビデックス　pochernugulananなど好きな方にもおすすめです！
http://narcologia.ru/goods/competitive256081.html
http://narcologia.ru/goods/recommended145290.html
http://narcologia.ru/goods/response26642.html
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