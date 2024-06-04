- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- セルピコ used フラワー コットン 花柄 チャイナ シャツ リボン
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
福岡県のvintage\u0026usedショップセルピコで購入したusedチャイナシャツです。チャイナボタン風にリボンが付いているところがポイントです。綿素材で光沢はなく、チャイナボタンを使用していないデザインのためデイリーでも着用しやすいです！首元に1ヶ所スナップボタンがついているのではだける心配もありませんでした！チャイナシャツを初めて着用する方にも試しやすいデザインに思います(^^)パンツ、スカートどちらにも合うチャイナシャツです！カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏素材...綿メリージェニーアンビデックス pochernugulananなど好きな方にもおすすめです！
http://narcologia.ru/goods/competitive256081.html
http://narcologia.ru/goods/recommended145290.html
http://narcologia.ru/goods/response26642.html
2023年最新】ルピコ 夏の人気アイテム - メルカリ
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
ヴィンテージ 古着 リボン 花柄 長袖 ブラウス ピンク (ttu2310188 ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
SLY（スライ）の「GINA FLOWER RIBBON TOPS ジーナフラワー リボン ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
シルクレーヨン コットンフラワー柄 ウィンドペンアロハシャツ | KAPITAL
カラーフラワーリボンブラウス
古着 リボン 花柄 総柄 レーヨン 長袖 ブラウス 黒 (ttu2301041)
シルクレーヨン コットンフラワー柄 ウィンドペンアロハシャツ | KAPITAL
http://narcologia.ru/goods/competitive256081.html
http://narcologia.ru/goods/recommended145290.html
http://narcologia.ru/goods/response26642.html
2023年最新】ルピコ 夏の人気アイテム - メルカリ
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
ヴィンテージ 古着 リボン 花柄 長袖 ブラウス ピンク (ttu2310188 ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
SLY（スライ）の「GINA FLOWER RIBBON TOPS ジーナフラワー リボン ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
レディース 大人 モード レトロな花柄刺繍が可愛いチャイナ風シャツ ...
シルクレーヨン コットンフラワー柄 ウィンドペンアロハシャツ | KAPITAL
カラーフラワーリボンブラウス
古着 リボン 花柄 総柄 レーヨン 長袖 ブラウス 黒 (ttu2301041)
シルクレーヨン コットンフラワー柄 ウィンドペンアロハシャツ | KAPITAL