  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ
商品番号 U92646629125
商品名

袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

購入しておりましたが似合わないため出品致します。家で試着しました。【トレンド感のあるショート丈デザインのボタンダウンシャツ】【Design/Styling】引き続きトレンドアイテムとして取り入れたいショート丈シャツ。大人の女性に向けた本格的なつくりと、着用時の美しいシルエットにこだわりました。袖にややボリュームを持たせたデザインがポイントで、裾にはオリジナル刺繍でワンアクセントをプラス。短すぎないので普段のボトムスとも合わせやすく、目線を上にあげることでスタイルアップにもつながります。
http://narcologia.ru/goods/assessor464403.html
http://narcologia.ru/goods/organization182962.html
http://narcologia.ru/goods/response931542.html 袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ【ウォッシャブル/手洗い可能】
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ【ウォッシャブル/手洗い可能】
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ[ミラオーウェン] 袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ 09WFB231076 レディース
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ[ミラオーウェン] 袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ 09WFB231076 レディース
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツミラオーウェン　袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ　ストライプ
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツミラオーウェン　袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ　ホワイト
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツミラオーウェン　袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ　ホワイト
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ/one/コットン/アイボリー
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツセール】袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ【ウォッシャブル ...
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツAmazon | [ミラオーウェン] 袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ ...
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツMila Owen - ミラオーウェン 袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ ...
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ/one/コットン/アイボリー
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ【ウォッシャブル】|Mila Owen ...
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ釦ダウンワイドスリーブ短丈シャツ【ウォッシャブル】
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ/one/コットン/アイボリー
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru