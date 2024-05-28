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商品詳細
購入しておりましたが似合わないため出品致します。家で試着しました。【トレンド感のあるショート丈デザインのボタンダウンシャツ】【Design/Styling】引き続きトレンドアイテムとして取り入れたいショート丈シャツ。大人の女性に向けた本格的なつくりと、着用時の美しいシルエットにこだわりました。袖にややボリュームを持たせたデザインがポイントで、裾にはオリジナル刺繍でワンアクセントをプラス。短すぎないので普段のボトムスとも合わせやすく、目線を上にあげることでスタイルアップにもつながります。
http://narcologia.ru/goods/assessor464403.html
http://narcologia.ru/goods/organization182962.html
http://narcologia.ru/goods/response931542.html
袖口タックデザイン短丈釦ダウンシャツ
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