訳ありほぼ未使用　UNITED ARROWS ブラウス　白

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ユナイテッドアローズ完売商品訳ありのため低価格です。必ずお写真でのご確認の上、ご購入お願い致します。ネットにて購入。定価16500円1度のみ2時間着用後、クリーニングに出しました。クリーニング屋さんミスにて、左袖にアイロンによる溶けが発生しました。裏から溶けた部分2箇所、補正していただいてます。上記ご確認いただき、もし着用いただける様であれば宜しくお願い致します(^^)