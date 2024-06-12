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- 訳ありほぼ未使用 UNITED ARROWS ブラウス 白
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商品詳細
ユナイテッドアローズ完売商品訳ありのため低価格です。必ずお写真でのご確認の上、ご購入お願い致します。ネットにて購入。定価16500円1度のみ2時間着用後、クリーニングに出しました。クリーニング屋さんミスにて、左袖にアイロンによる溶けが発生しました。裏から溶けた部分2箇所、補正していただいてます。上記ご確認いただき、もし着用いただける様であれば宜しくお願い致します(^^)
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