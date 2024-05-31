未使用 U by ungaro 2way ハンドバッグ トート ウンガロ

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未使用Ubyungaro本革2wayハンドバッグトートバッグユーバイウンガロサイズ 画像10枚目でご確認下さい。持ち手の長さを変えることができ、ハンドバッグにも肩掛けにも好みの長さに調節できる2wayで使えるバッグです。中は仕切りもありポケットもたくさんで機能的です。数年前のセールの時に家族の分と数点購入した物です。使おうと思い保管していましたが、他にお気に入りのバッグがあったため使う機会がなく保管していました。自宅保管期間がありました事をご了承頂けますようにお願い致します。その他いろいろ出品しておりますのでお時間がありましたらご覧下さいませ。2点以上おまとめの場合はお値引きさせていただきますのでコメントくださいませ。商品のチェックはしていますが、見落としなどある場合があるかもしれませんご了承下さいませ。レディースバッグショルダーバッグトートバッグブランドバッグカラー···ブラウン素材···レザー(本革)