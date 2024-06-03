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スワロフスキー ブレスレット
商品番号 L66950040077
商品名

スワロフスキー ブレスレット
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

カラー...ブルーメルカリで購入し、付けないまま自宅保管しておりました。
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