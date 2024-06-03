☆未使用　ラビット　大判マフラー　ショール

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商品詳細
こちらは、ラビットの大判ショールです。☆未使用軽くて暖かいふわふわです^o^サイズ(最大値)幅→約48㎝長さ→約210フリンジ→約12カラー···ブラウン、オフホワイト、ブラック等柄・デザイン···その他素材···リアルファー(ラビット)大丸購入¥20000#マダムブランド#ブランド#高級ブランド#百貨店ブランド#センソユニコ、#トクコ、#ラピーヌ、#レリアン、#ピサーノ、#ミッソーニ、#ピノーレ、#ベルバラード、#ユキコハナイ、#ユキトリイ、#コシノヒロコ、#ジバンシィ、#エポカ、#スーパービューティー、#ランバン、#オースチンリード、#ルネ、#リツコシラハマ、#アルマーニ、#エトロ、#バーバリー、#自由区、#マックスマーラ、#ミッソーニ、#リリアンビューティ、#マダムジョコンダ、#ミゼール、#ハナエモリ、#ベルサフィーナ、#ニッコール、＃ワールド等のお好きな方にもいかがでしょうか？☆ご不明点があればコメント宜しくお願致します
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