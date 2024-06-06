COACH トートバッグ　ショルダーバッグ　2way 赤

ポコポコデザインが可愛いコーチのバッグです♡色 レッド縦 約34㎝横 約38㎝マチ 約7〜8㎝ショルダー長さ 約87㎝(取り外し可)目立つ程の大きな傷(破れ)や汚れ(シミ)は見当たりませんが、中古品を自宅保管していた物で擦れによる小傷や金具のくすみ等あります。あくまでも主観です。素人検品で見落とし等あるかもしれません。見落とし含め、細かい事が気になる方、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。写真が全てです。サイズ内に収まる様、厚みを抑えての包装、最安発送とさせて頂きます。



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