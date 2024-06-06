ルイヴィトン　エセンシャルV ネックレス

イギリスロンドンにて購入しました購入後は試着\u0026眺めるのみで着用はほぼしておらずずっと箱に入れて保管しておりました為美品ですがあくまで中古品とご理解頂きご購入くださいm(__)m付属品は箱と巾着袋のみです



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