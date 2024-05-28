ヴィヴィアンウエストウッド　スモールオーブネックレス

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VivienneWestwoodネックレス・1年ぐらい使用していました中古品なので、ご理解頂ける方のみご購入ください。・目立った傷や汚れはありません。・付属品、ケースはありません。※禁煙者、ペットなし※返品交換は御遠慮させて頂きます※素人保存、梱包何かあればコメントください。即購入okです。カラー···グレー