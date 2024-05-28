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マイケルコース クロコ型押し バッグ 2way ショルダー ターコイズブルー
商品番号 F99428802373
商品名

マイケルコース クロコ型押し バッグ 2way ショルダー ターコイズブルー
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイで購入しました。3度程使用したのみになります。特に気になる汚れや痛みはないかと思います。袋やショルダーストラップもあります。青色がとても綺麗で上品なカバンです。カラー…水色×金サイズ…33×23×マチ13.5(cm)チャーム、ショルダーストラップ…美品クロコダイルサッチェルトートエルメスレザーバッグマイケルマイケルコースCHANEL百貨店正規品通勤
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